Üniversite sınavı ÖSYM 2020 YKS ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihi belli oldu mu?

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler YKS ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Bunun akabinde TYT, AYT ve YDT başvuru tarihleri merak edilmeye başlandı. 2020 ÖSYM sınav takvimi'nin açıklanmasının ardından adaylar yoğun tempolu bir döneme giriş yaparak üniversite hayallerini gerçekleştirme yolunda ter dökecek. Peki YKS ne zaman? İşte ÖSYM 2020 YKS Üniversite sınavı başvuru tarihi!

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YKS 2020 üniversite sınavı tarihi adaylara duyuruldu. Haberimizin devamından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.