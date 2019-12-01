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Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır? E-okul VBS öğrenci ve veli giriş ekranı

İlk ara tatilin sona erip okulların yeniden başlaması ile beraber Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerinde de yoğunluk yaşanmaya başladı. (MEB) tarafından velilerin ve öğrencilerin işini kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunulan ekranı ile ders programı, sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama gibi birçok bilgiye hızlı bir şekilde erişilebiliyor. Peki, MEB ile E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl, nereden yapılır? Haberimizin ayrıntılarından, e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı hakkında tüm bilgilere ve merak ettiğiniz detaylara kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.12.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 10:58
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır? E-okul VBS öğrenci ve veli giriş ekranı

Okullarda ilk ara tatilin sona ermesi ve eğitim öğretimin yeniden devam etmesinin ardından, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerindeki yoğunluk da kaldığı yerden devam ediyor. Zira, öğrenci ve velilerin işini kolaylaştıran e Okul VBS giriş sayfası ders programı, devamsızlık ve sınav sonuçları sorgulama gibi çeşitli bilgilerin kolay ve hızlı bir şekilde öğrenilmesine olanak tanıyor. Hal böyle olunca, ara tatilin ardından e Okul VBS giriş ekranına girişler de bir hayli arttı.

Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, okunan kitaplar, alınan belgeler, diploma puanı, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon izin bilgilerine ulaşılabilir. E-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucuları yer alıyor. Peki, e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır?

E OKUL VBS HIZLI GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANINA NASIL VE NEREDEN ULAŞILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapabilmek için aşağıdaki bağlantıdan E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmiş olacağız.

Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

Öğrenci Okul No: Okula kayıt sırasında verilen numaradır.Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır.Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR NEDİR?

  • Sınav sonuçlarını öğrenmek
  • Haftalık ders programını öğrenebilir
  • Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir
  • Sınav tarihlerini öğrenebilir
  • Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir
  • Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

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E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır? E-okul VBS öğrenci ve veli giriş ekranı
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