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kaçta bitecek? YDS 3 sınavı saat kaçta sona erecek? Sınav kaç saat sürüyor?

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen , sabah saat 10:15 itibarıyla başladı. Yüksek lisans ve doktora yapmak, dil tazminatı almak, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenleri ilgilendiren sınava 50 binin üzerinde adayın katılım sağlaması bekleniyor. Adayların katılımıyla bugün uygulanan sınava ilişkin aday yakınlarının heyecanı da sürüyor. Sınav uygulaması devam ederken yoğun olarak araştırılan soruların başında “?, YDS kaç saat sürüyor?” geliyor. İşte merak edilen YDS sınav saatleri oturum bilgisi…

Giriş Tarihi: 1.12.2019 09:29
YDS kaçta bitecek? YDS 3 sınavı saat kaçta sona erecek? Sınav kaç saat sürüyor?

Yılın son YDS sınavı, 1 Aralık Pazar günü adayların katılımı ile başladı. Sınavın başlamasıyla birlikte sınavın bitiş saatine göre plan yapacak vatandaşlar ile sınava katılım sağlayan adaylara sınav merkezlerinde eşlik eden yakınları; YDS kaçta bitecek sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte YDS 3 başlangıç ve bitiş saatleri…

YDS SAAT KAÇTA BİTECEK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

YDS, 1 Aralık Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat sürecek. Adaylar, sınavın son dakikalarına kadar kalmak isterlerse 13.15'te sınav salonlarından çıkabilecek.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşılan takvime göre, 1 Aralık 2019, Pazar günü gerçekleştirilen YDS sınavının sonuçları, 24 Aralık 2019 tarihinde adaylar ile paylaşılacak. Sınav sonuçlarının açıklandığının ÖSYM tarafından duyurulması ile birlikte adaylar, ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

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