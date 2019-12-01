YDS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? ÖSYM kılavuzu ile 2019 YDS sınavı puan hesaplaması

ÖSYM tarafından düzenlenip 1 Aralık Pazar günü uygulanan YDS 3, saat 10:15'te başladı. Sınav uygulamasının sona ermesinin ardından adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman paylaşılacağını merak ederken YDS puan hesaplama formülünü de araştırmaya başladı. Sabah.com.tr olarak YDS puan hesaplaması nasıl yapılır sorusunu cevaplayıp adayların konuyla alakalı soru işaretlerini gidermeye çalıştık.

YDS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YDS'de toplamda 80 soru bulunmaktadır. Her bir sorunun değer 1.25 puandır. Doğru sayısının 1.25 ile çarpımı ile YDS puanı hesaplanabilir. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.

YDS PUAN ARALIĞI YABANCI DİL SEVİYESİ

YDS puanlarının harf karşılığı aşağıdaki gibidir:

90-100 A Seviyesi

80-89 B Seviyesi

70-79 C Seviyesi

60-69 D Seviyesi

50-59 E Seviyesi

0-49 –

YDS'DE HANGİ PUANLARIN ALINMASI GEREKLİDİR?

Doçentlik kadrosuna geçmek isteyen adaylar yabancı dil sınavından 65 puan veya üstünü almaları gerekmektedir.

Sanatta yeterlilik veya doktora için başvuracak adaylar ise 55 puan ve üstün almaları gerekmektedir.

Öğretim görevlisi olmak isteyenlerin ise 50 puan veya üstünü almaları gerekiyor.

Eğer öğretim elemanı olunmak istenen üniversitenin eğitim dili yabancı dil ise yabancı dil sınavından den 80 puan veya üstünü alması şarttır.