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puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? kılavuzu ile 2019 YDS sınavı puan hesaplaması

1 Aralık 2019 tarihinde uygulanan ’nin ardından adaylar, sınav soru kitapçıklarının yayımlanacağı ve sonuçların paylaşılacağı tarihin yanı sıra işleminin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Adayların toplamda 80 soru üzerinden değerlendirildiği ve değerlendirme sürecinde yanlış cevapların doğru cevapları götürmediği YDS puan hesaplama işleminin ardından ortaya çıkan sonuçlar, ’nin sınav sonuçlarını paylaştığı sayfa üzerinden adaylara tebliğ edilecek. Sonuçların açıklanacağı tarihten önce soru kitapçıklarının erişime açılmasıyla birlikte sınav esnasında yaptığı işaretlemeler üzerinden doğru ve yanlışlarını tespit edecek olan adaylar için YDS puan hesaplama formülü ile hesaplamanın nasıl yapılacağını anlattık.

Giriş Tarihi: 1.12.2019 09:51
YDS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? ÖSYM kılavuzu ile 2019 YDS sınavı puan hesaplaması

ÖSYM tarafından düzenlenip 1 Aralık Pazar günü uygulanan YDS 3, saat 10:15'te başladı. Sınav uygulamasının sona ermesinin ardından adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman paylaşılacağını merak ederken YDS puan hesaplama formülünü de araştırmaya başladı. Sabah.com.tr olarak YDS puan hesaplaması nasıl yapılır sorusunu cevaplayıp adayların konuyla alakalı soru işaretlerini gidermeye çalıştık.

YDS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YDS'de toplamda 80 soru bulunmaktadır. Her bir sorunun değer 1.25 puandır. Doğru sayısının 1.25 ile çarpımı ile YDS puanı hesaplanabilir. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.

YDS PUAN ARALIĞI YABANCI DİL SEVİYESİ

YDS puanlarının harf karşılığı aşağıdaki gibidir:

  • 90-100 A Seviyesi
  • 80-89 B Seviyesi
  • 70-79 C Seviyesi
  • 60-69 D Seviyesi
  • 50-59 E Seviyesi
  • 0-49 –

YDS'DE HANGİ PUANLARIN ALINMASI GEREKLİDİR?

Doçentlik kadrosuna geçmek isteyen adaylar yabancı dil sınavından 65 puan veya üstünü almaları gerekmektedir.

Sanatta yeterlilik veya doktora için başvuracak adaylar ise 55 puan ve üstün almaları gerekmektedir.

Öğretim görevlisi olmak isteyenlerin ise 50 puan veya üstünü almaları gerekiyor.

Eğer öğretim elemanı olunmak istenen üniversitenin eğitim dili yabancı dil ise yabancı dil sınavından den 80 puan veya üstünü alması şarttır.

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