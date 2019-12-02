YDS/3 soru ve cevapları yayında mı? ÖSYM ile YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS soruları ve cevapları yayında mı? sorusu, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. On binlerce aday 1 Aralık tarihinde girdikleri sınavın ardından sorulara ve cevaplara erişmek istiyor. Hal böyle olunca '' YDS soru ve cevapları yayında mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sınava katılan adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Peki 2019 ÖSYM ile YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Aralık 2019 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

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2019 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağını tarihi duyurdu. 2019 yılı takvimine göre, 1 Aralık tarihli YDS/3 sonuçları 24 Aralık 2019'da erişime açılacak. YDS sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenilebilecek.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS'de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav "İlkbahar YDS Sınavı" (YDS/1), ikinci sınav ise "Sonbahar YDS Sınavı" (YDS/2), üçüncü sınav "Kış YDS Sınavı" (YDS/3) olarak geçmektedir.