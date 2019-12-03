ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile ALES sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Türkiye'nin birçok ilinde uygulanan ALES sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerinin ardından gözler ÖSYM'nin resmi sitesinden gelecek açıklamaya çevrildi. ÖSYM yayımladığı takvimde ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Sınav sonuçları açıklanınca kurumun resmi sitesinden sorgulanacaktır. Bilindiği üzere her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Peki 2019 ÖSYM ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama nasıl yapılır?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM'nin takvimine göre 12 Aralık tarihinde erişime açılacak.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.