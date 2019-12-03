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Son dakika: duyurdu! /3 sonuçları açıklandı! 2019 hızlı sorgulama

Merakla beklenen / 3 sonuçları az önce açıkladı. ’nin son dakika duyurusunda yer alan sınav sonuçları sorgulanmaya başladı. Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar 17 Kasım tarihinde sınava girmişti. Şimdi ise heyecanla sonuçları ÖSYM’nin sitesinde sorgulanıyor. Bilindiği üzere sınav sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar bu süre zarfında sınava girerse, puanları güncellenebilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilirler. Haberimizde, 2019 ÖSYM ile ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 3.12.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 16:45
Son dakika: ÖSYM duyurdu! ALES/3 sonuçları açıklandı! 2019 ALES sonuçları hızlı sorgulama

tarafından uygulanan / 3 sonuçları açıklandı. 17 Kasım tarihinde tüm yurtta sınava giren adaylar heyecanla sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca son dakika olarak açıklanan sınav sonuçları resmi sitede yer alıyor. Kariyer hedefi olan vatandaşlar '' 2019 ÖSYM ile sorgulama nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilirler. Haberimizde, sonuçları sorgulama ekranı yer alıyor.

SON DAKİKA: ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES/3) sonuçları açıklandı. Haberimizde, ALES sonuçlarına ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

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Son dakika: ÖSYM duyurdu! ALES/3 sonuçları açıklandı! 2019 ALES sonuçları hızlı sorgulama
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