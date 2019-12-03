Son dakika: ÖSYM duyurdu! ALES/3 sonuçları açıklandı! 2019 ALES sonuçları hızlı sorgulama

ÖSYM tarafından uygulanan ALES/ 3 sonuçları açıklandı. 17 Kasım tarihinde tüm yurtta sınava giren adaylar heyecanla sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca son dakika olarak açıklanan sınav sonuçları resmi sitede yer alıyor. Kariyer hedefi olan vatandaşlar '' 2019 ÖSYM ile ALES sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilirler. Haberimizde, ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı yer alıyor.

SON DAKİKA: ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES/3) sonuçları açıklandı. Haberimizde, ALES sonuçlarına ilişkin detaylara erişebilirsiniz.