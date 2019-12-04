Almanya’dan diploma fırsatı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'deki tüm üniversitelerden 4 yıllık lisans eğitimi alan her öğrenci, Almanya'da belirlenen bölümlerden göreceği 1 yıllık eğitimin ardından tüm Avrupa ülkelerinde geçerli sayılan diplomanın sahibi olabilecek. Berlin International University ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ortaklığında hayata geçirilen 'Dual Up' sistemi sayesinde lisans eğitiminden mezun olan öğrenciler, AB sınırları içerisinde kabul gören bir diplomaya sahip olabilecek. Sistem Türkiye'deki tüm lisans mezunu öğrencilere açık. Aranan tek şart ise öğrencinin eğitim gördüğü bölümden denklik alması. BAU öğrencilerinin ise tam denklikle öğretim görebileceği sistem, 4 yıllık lisans eğitimini ve Almanya'da 1 yıllık eğitimi kapsarken, öğrencilere yüzde 25 oranında burs da verilecek.