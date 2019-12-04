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Aralık örnek soruları tarafından erişime açıldı mı? Aralık ne zaman yayınlanacak?

Ortaokul son sınıf öğrencileri liseye geçiş için 2020 yılında katılım sağlamaları gereken sınav ile ilgili olarak Aralık ayı örnek soruları yayımlandı mı sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Her ay öğrencilerle paylaşılan bu sorular sayesinde hazırlık süreci daha programlı olarak ilerliyor. Peki, heyecanla beklenen Aralık ayı yayımlandı mı? 2020 LGS sınav tarihi ve aralık ayı örnek soruları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 4.12.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 09:23
Aralık LGS örnek soruları MEB tarafından erişime açıldı mı? Aralık LGS örnek soruları ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Aralık ayı örnek soruları milyonlarca öğrenci tarafından gün içerisinde yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz sene tarafından uygulanmaya başlanan ve liseye geçiş yapacak öğrencilerin hazırlık süreçlerine katkı sağlayan Aralı ayı yayınlandı mı sorusu cevap arıyor. Peki, heyecanla beklenen Aralık ayı LGS örnek soruları yayımlandı mı? İşte detaylar…

ARALIK AYI LGS ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz ayın sorularını yayınlamıştı. Bu şekilde öğrenciler Liseye Geçiş Sınavı yani LGS'ye daha rahat şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Haberimizin devamından ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz…

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Aralık LGS örnek soruları MEB tarafından erişime açıldı mı? Aralık LGS örnek soruları ne zaman yayınlanacak?
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