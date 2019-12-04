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İSG ( ve Güvenliği) sınav giriş belgeleri açıklandı! İSG giriş belgesi öğrenme sayfası!

Her yıl gerçekleştirilen ve Güvenliği uzmanlığı sınavı bu yıl da farklı merkezlerde gerçekleştirildi. İş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinin eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri araştırma konusu olmuştu. 14 Aralık tarihinde uygulanacak olan İSG sınavını giriş belgeleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesine kurumun resmi sitesi üzerinden ulaşabilecekler. İşte bilgiler!

Giriş Tarihi: 4.12.2019 14:12
İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) sınav giriş belgeleri açıklandı! İSG giriş belgesi öğrenme sayfası!

İSG İş Sağlığı ve Güvenliği sınav giriş belgeleri açıklandı. Her yıl gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlığı bu yıl da 14 Aralık tarihinde yapılacak. Sınavın giriş belgeleri açıklanırken adaylar sınav giriş belgesine kurumun resmi sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

İSG SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

14 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

14 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-İSG 2. Dönem için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) sınav giriş belgeleri açıklandı! İSG giriş belgesi öğrenme sayfası!
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