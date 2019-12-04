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2020 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? DGS konu dağılımı belirlendi mi?

Önlisans programlarını lisans düzeyine taşımak isteyen vatandaşların katıldığı 2020 konuları ve tarihi birçok kişi tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Matematik ve Türkçe konularının sorulduğu ve adayların 4 senelik üniversiteye geçmeleri için katılım sağladıkları ’nda her yıl milyonlarca öğrenci ter döküyor. Peki, DGS konuları ne olacak? 2020 DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? İşte önlisans öğrencilerinin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihi ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.12.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 09:25
2020 DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? DGS konu dağılımı belirlendi mi?

DGS sınavı 2020 yılında ne zaman yapılacak sorusu önlisans mezunları tarafından araştırılıyor. Üniversite eğitimlerini iki senelik okullarda tamamlamış kişiler 4 senelik lisans diplomasına sahip olmak adına bu sınava katılım sağlıyor. Matematik ve Türkçe derslerinden çıkan soruların cevaplanması için 2020 senesinde ter dökecek olan vatandaşlar internet üzerinden 2020 DGS konuları ve sınav tarihini araştırmaya devam ediyor. Peki, 2020 DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS konuları için açıklama yaptı mı? İşte detaylar…

2020 DGS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

DGS 2020 sınavı, bu yıl 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 29 Temmuz'da öğrenilebilecek. DGS başvuruları 13-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Başvuru tarihlerini kaçıranlar, geç başvuruyu 2 Haziran'da yapabilecek.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI DGS KONU DAĞILIMI

Sözel DGS Türkçe Konuları

Paragraf Yapısı
Paragrafta Anlam
Paragrafta Mantı
Cümle Çeşitleri
Cümlede Anlam
Sözcükte Anlam
Sözcük Türleri
Anlatım Bozukluğu
Sözel Mantık

Sayısal DGS Matematik Konuları

Sayılar
Rasyonel Sayılar
Bölme ve Bölünebilme
EBOB – EKOK
Asal Sayılar
Üslü Sayılar
Köklü İfadeler
Basit Eşitsizlikler
Oran – Orantı
Köklü İfadeler
Denklem Çözme
Mutlak Değer
Problemler
Çarpanlara Ayırma
Kümeler
Bağıntı ve Fonksiyonlar
Özdeşlikler
Kombinasyon, Permütasyon, Olasılık

DGS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.

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