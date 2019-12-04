Yeni kâşifler Mardin ve Urfa’dan

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Türkiye'de ortaokul çağındaki öğrencileri teknolojinin yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk'ün, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle başlattığı "1010 Kaşif Projesi" Güneydoğu illerine de ulaştı. Proje kapsamında Şanlıurfa ve Mardin'deki öğrencilere birçok alanda uygulamalı kodlama eğitimi verildi. Eğitimlere Kuveyt Türk Dijital Dönüşüm Grup Müdürü Okan Acar da gönüllü eğitmen olarak katıldı. Acar "Kod yazmak teknolojinin yapı taşını oluşturuyor ve yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamak adına büyük önem arz ediyor. Bu eğitimlerle eçocuklarımızın teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneklerinin gelişimine de katkı sağlıyoruz" diye konuştu.