AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2019 AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınavlarının yapılacağı tarih belli olunca sınav giriş yerleri araştırması da yoğun olarak yapılmaya başlandı. AÖF sınavına katılacak binlerce adayın araştırdığı AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte bilgiler!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar iki oturumda gerçekleşecek. Sabah oturumları 09.30'da başlarken öğleden sonraki oturumlar saat 14.00'te başlayacak. Her ders için öğrencilere 30 dakika süre verilecek.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

14-15 Aralık'ta yapılacak olan AÖF ara sınavları için geri sayım sürerken sınav giriş yerleri de heyecanla bekleniyor. Sınav giriş belgesi henüz yayımlandı. Adaylar sınav yerlerine elektronik ortamda ulaşabilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgeleri, sisteme öğrenci girişi yaptıktan sonra öğreniliyor. Fakat AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.