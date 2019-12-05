Ezber bozuldu PISA’da başarı arttı

BUGÜN NELER OLDU

ÜÇ yılda bir 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen bilimleri alanlarındaki düzeylerini ölçen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)'da Türkiye, büyük bir başarı ivmesi yakaladı. 2015'te 50'nci sırada yer alan Türkiye, 2018 verilerine göre 70 ülke içinde okumada 40, matematikte 42 ve fen bilimlerinde ise 39'uncu sırada yer alarak OECD ülkelerinin ortalamalarına yaklaştı. Eğitimcilere göre bunun sırrı, ezbere dayalı öğretim modelinden vazgeçilmeye başlanması.Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimde arzulanan hedeflere varılamadığını ifade etmesi sonucu bu işin ehemmiyeti daha iyi kavrandı. Eğitimde bilgiyi kullanabilme kültürü gelişmeye başladı.PISA sınavının kriterlerini, düşünce biçimlerini esas alan bir sistemi okullarda yapılandırmaya başladık. Artık düşünmeyi, analiz etmeyi öğretiyoruz.Bu yıl okuma, anlama, matematik ve fen bilimlerinde belirgin bir iyileşme var. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu ile hazırladığı yeni programlarla desteklenirse sıralamamızı daha da yukarı çıkarabiliriz.SABAH