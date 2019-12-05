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Son dakika haber: 2019 AUZEF sonuçları açıklandı! AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sonuçları ile ilgili son dakika haberi geldi. Binlerce öğrencinin merakla beklediği AUZEF sonuçları için resmi açıklama yetkili isim tarafından yapılmıştı. Geçtiğimiz ayın ortasında düzenlenen AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıtını buldu. AUZEF sonuçları az önce açıklandı! AUZEF vize sınav sonuçlarına ulaşmak için açılış sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 5.12.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 16:24
Son dakika haber: 2019 AUZEF vize sonuçları açıklandı! İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce yükseköğretim öğrencisinin geçtiğimiz ay ter döktüğü ve merakla açıklanacağı tarihi beklediği AUZEF vize sonuçları ile ilgili önceki gün flaş bir açıklama gelmişti. Aralık ayına girmemizle birlikte sınava giren öğrenciler "AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyordu. İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Levent Şahin, öğrencilerin yoğun soruları üzerine Twitter'da açıklama yapmıştı. Şahin, AUZEF vize sonuçları ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:

"Sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa iki gün sonra yani çarşamba günü sonuçlarınız ilan edilecektir."

AUZEF SONUÇLARI AZ ÖNCE AÇIKLANDI!

Sorgulama ekranına haberimizden erişebilirsiniz...

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Son dakika haber: 2019 AUZEF vize sonuçları açıklandı! İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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