Son dakika haber: 2019 AUZEF vize sonuçları açıklandı! İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce yükseköğretim öğrencisinin geçtiğimiz ay ter döktüğü ve merakla açıklanacağı tarihi beklediği AUZEF vize sonuçları ile ilgili önceki gün flaş bir açıklama gelmişti. Aralık ayına girmemizle birlikte sınava giren öğrenciler "AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyordu. İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Levent Şahin, öğrencilerin yoğun soruları üzerine Twitter'da açıklama yapmıştı. Şahin, AUZEF vize sonuçları ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:

"Sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa iki gün sonra yani çarşamba günü sonuçlarınız ilan edilecektir."

AUZEF SONUÇLARI AZ ÖNCE AÇIKLANDI!

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