AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman? AÖF sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından belli oldu!

AÖF sınav tarihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi üzerinden açık öğretim ile üniversite eğitimlerini tamamlamaya çalışan binlerce vatandaşın araştırma konusu haline gelen bu konuyla ilgili olarak AÖF sınavı ne zaman sorusu cevap arıyor. 2019-2020 güz dönemi vizeleri için çalışmalarını sürdüren kişiler Anadolu Üniversite tarafından belirlenen bu tarihlerde sınavlara girecek. Peki, AÖF sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte AÖF güz dönemi vize sınav tarihleri…

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi içerisinde ilk ara sınavlar 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖF güz dönemi sonu sınavları ise 18-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

AÖF'DEN KAÇ YILDA MEZUN OLMAK GEREKİR?

Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi; 2 yıllık önlisans programları için 4 yarıyıl, 4 yıllık lisans programları için 8 yarıyıldır. Azami süreler ise öğrencinin kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzere önlisans programları için 8 yarıyıl, lisans programları için 14 yarıyıldır. Öğrenci, azami süreler boyunca öğrencilik haklarından yararlanır. Öğrenci, kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.