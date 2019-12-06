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2020 ne zaman? ile BİLSEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Bilim ve Sanat Merkezleri () sınavı için geri sayım sürüyor. () tarafından özel yetenekli öğrencilerin alındığı başvurularda bugün son gün. Henüz başvurusunu tamamlamamış adaylar ‘’ BİLSEM başvurusu nasıl yapılır?’’ sorusuna yanıt arıyor. Bu sınav ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlıyor. Peki 2020 ? Başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 6.12.2019 10:38
BİLSEM 2020 ne zaman? MEB ile BİLSEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

() tarafından alımı yapılan sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Grup tarama ve bireysel değerlendirme sınavına girecek adaylar için başvurularda bugün son gün! Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı 'in sınav tarihide belli oldu. Bilindiği üzere bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Peki 2020 ? BİLSEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Haberimizin detaylarından BİLSEM başvuruları ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilir, başvuru işlemlerinin ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

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BİLSEM 2020 ne zaman? MEB ile BİLSEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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