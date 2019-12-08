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ne zaman başlıyor? 2019-2020 Sömestr tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte cevabı

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala ara tatilin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Her yıl Ocak ayında eğitim ve öğretime sömestr olarak bilinen 15 günlük tatil ile ara veriliyor. Peki, ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci ve velisi bu tatil tarihlerini merakla takip ediyorlar. Bu yıl gelen yenilik ile birlikte sömestr tatilinden hariç olarak ara tatiller de eklenmişti. Öğrenciler ilk ara tatillerini 18-22 Kasım tarihleri arasında yapmış ve hafta sonu da eklenince 9 günlük tatil yapma imkânı bulmuştu. Bu tatilin son bulması ile birlikte gözler Ocak ayında yapılacak olan sömestr tatiline çevrilmişti. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 2020 Sömestr tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 8.12.2019 12:22
15 tatil ne zaman başlıyor? 2019-2020 Sömestr tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte cevabı

Milyonlarca öğrenci ve ailesi ikinci ara tatil için geri sayıma başlamış durumda bulunuyor. Bilindiği üzere 18-22 Kasım tarihleri arasında bu yıl ilk defa uygulanan ara tatili yapan öğrenciler, hafta sonları ile birlikte toplamda 9 günlük bir tatil yapmışlardı. Şimdi ise sömestr tatili olarak bilinen bir diğer tatile gözler çevrildi. Peki, ne zaman başlıyor? Sömestr tatili ne zaman? Yoğun sınav stresinden yorulan öğrenciler ara tatili iple çekerken, MEB konuyla ilgili takvimini daha önceden yayınlamıştı. Peki; 15 tatil sömestr ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte bilgiler!

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınladığı 2019-2020 yılı eğitim öğretiminde yapılacak tatillere de yer vermişti. İşte MEB tarafından yayınlanan takvim…

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15 tatil ne zaman başlıyor? 2019-2020 Sömestr tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte cevabı
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