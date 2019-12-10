KYK kredi borçları silinecek mi? Son dakika açıklaması geldi! KYK borç yapılandırma ve erteleme nasıl yapılacak?



KYK kredi borçları yapılandırma ve erteleme ile ilgili olarak milyonlarca kişi detayları merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma 2020'de hayata geçirileceğini bildirdi. Bu kapsamda faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlandığını duyururken borcu bulunan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Peki,

KYK kredi borçları yapılandırma ve erteleme ile ilgili olarak milyonlarca kişi detayları merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma 2020'de hayata geçirileceğini bildirdi. Bu kapsamda faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlandığını duyururken borcu bulunan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Peki, KYK borçları silinecek mi ? Kredi borç yapılandırma ve erteleme nasıl yapılır? konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilir KYK borç yapılandırma ve erteleme ile ilgili bilgi alabilirsiniz…