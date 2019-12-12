E okul girişi nasıl yapılır? E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı! Devamsızlık ve sınav notları bilgisi öğren!

Milyonlarca öğrenci ve veli E okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden devamsızlık ve sınav notları bilgisi öğrenmeye devam ediyor. Türkiye'de eğitim öğretim gören öğrencilerin girdiği VBS sistemi, bir öğrencinin ilkokuldan mezun olduğu ana kadarki tüm eğitim sürecinde bilgilerinin tamamına erişilmesini mümkün kılar. E Okul VBS sınav notu ve sonuçları sorgulamak isteyen bireylerin Milli Eğitim Bakanlığı E Okul sitesine girmesi gerekiyor. Peki e-Okul VBS'ye nasıl giriş yapılır? E-okul VBS giriş ekranı…

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki bağlantı aracılığıyla e-Okul sisteminin ilgili sayfasına eriştiğinizde e-Okul veli bilgilendirme giriş sayfası ile birlikte e-Okul öğretmen girişi ile de karşılaşacaksınız. Velisi olduğunuz öğrenci hakkında bilgi edinmek istiyorsanız sayfanın sağ tarafındaki kutucuk ve butonları kullanabilirsiniz.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL VBS MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan geliştirmeler neticesinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için mobil uygulama geliştirildi. Veli, öğrenci ve öğretmenler VBS'ye artık, akıllı telefon veya tabletlerine yükledikleri mobil uygulama ile de erişim sağlayabiliyor. Android ve iOS tabanlı akıllı cihazlara ücretsiz bir şekilde indirilip yüklenen VBS uygulaması sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen güvenli bir şekilde VBS işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını indirmek için Android cihazlarda Google Play Store, iOS cihazlarda ise App Store isimli uygulama marketlerinin arama kısmına e-Okul yazmak yeterli. Çıkan sonuçlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılığında uygulama markette paylaşılan e-Okul VBS uygulamasında yükle seçeneğine tıklanması gerekiyor.

E OKUL VBS SİSTEMİNDE NELER VAR?

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E-OKUL SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELER?

Sınav sonuçlarını öğrenmek

Haftalık ders programını öğrenebilir

Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

Sınav tarihlerini öğrenebilir

Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

Yılsonu ortalamasını öğrenebilir