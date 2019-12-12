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2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? için son gün bugün!

Merakla beklenen 2019/2 tercih başvuruları bugün saat 23:59'da sona erecek. İşlemlerini tamamlayan vatandaşlar sonuçların açıklanmasını merakla bekliyorlar. Memur olma hayali kuranların tercih başvurusu yaptığı Seçme Sınavı için hala işlem yapamayanlar başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. tarafından tercih kılavuzu daha önce yayımlanmıştı. Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan ? için son gün bugün!

Giriş Tarihi: 12.12.2019 15:54
KPSS 2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2019/2 tercih başvuruları için son gün bugün!

3 ile 12 Aralık tarihleri arasında yapılan tercihlerden sonra vatandaşlar 2019/2 tercih sonuçlarını merak etmeye başladılar. Tercihler bugün 23:59'da sona erecek. Tercih sonuçları için henüz bir tarih verilmezken vatandaşlar konu ile ilgili diğer bilgileri de öğrenmek istiyor. İşlem yapamayanlar için hala vakit varken arama motorlarında " 2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. için ise son gün bugün.

İşte konu ile ilgili tüm bilgiler!

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KPSS 2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2019/2 tercih başvuruları için son gün bugün!
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