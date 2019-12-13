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ve cevap anahtarları yayınlandı! İşte AÖL Açık lise sınav soruları ve cevap anahtarı

AÖL sınav soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Gün içerisinde öğrencilerin araştırmaları tüm hızıyla sürüyordu. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan Açık lise öğrencilerinin katılım sağladığı AÖL sınavı soruları ve cevapları MEB tarafından yayınlanması beklenirken belirli sebeplerden ötürü örgün eğitim yerine açıktan okumayı tercih eden binlerce öğrenci geçtiğimiz hafta sonu derslerinden geçebilmek için ter döktü. Peki, ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte AÖL sınav soru ve cevapları…

Giriş Tarihi: 13.12.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 17:22
AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları yayınlandı! İşte AÖL Açık lise sınav soruları ve cevap anahtarı

Belirli sebeplerden dolayı örgün eğitim yerine Açık öğretim lisesi üzerinden öğrenim gören binlerce kişi internet üzerinden ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyordu. 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenen Açık lise sınavı soruları için heyecan dorukta ayrıca vatandaşlar AÖL 1. Dönem sonuçlarının da ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Açık lise öğrencileri 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk kez katıldıkları sınav ile ilgili tüm detaylar için haberimizi oluşturduk. Peki, AÖL sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Açık lise sınav soruları, cevapları ve diğer tüm detaylar haberimizde…

AÇIK LİSE SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavların soru ve cevapları için araştırmalar sürüyor haberimizin devamından ile ilgili tüm detaylara ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz...

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AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları yayınlandı! İşte AÖL Açık lise sınav soruları ve cevap anahtarı
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