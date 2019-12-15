AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 14-15 Aralık 2019 AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, 14 ve 15 Aralık 2019 tarihlerinde katıldıkları vize sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 15 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen iki oturumun son bulmasıyla birlikte sona eren vize sınav döneminin ardından öğrenciler için sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı ve sınav sonuçlarının paylaşılacağı tarihleri beklemek ile ilgili süreç başlayacak. Heyecan içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştıran öğrenciler için bir numaralı gündem maddesi "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki vize sınavlarının açıklandığı tarihten yola çıkılarak yapılan tahmin doğrultusunda AÖF sonuçları açıklanma tarihine ilişkin bilgilere, haberimizden detaylarından ulaşabilirsiniz.

AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Haberimizden detaylarından AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.