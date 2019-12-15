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AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 14-15 Aralık 2019 AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?

Anadolu Üniversitesi bünyesindeki güz dönemi vize sınavları, 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Kendilerini ilgilendiren oturumlara katılım gösteren öğrenciler sınavın ardından, 'AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?' sorusu ile konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Zira, öğrencilerin geçer not alıp almadıkları AÖF sınav sonucunun kurum tarafından açıklamasının akabinde belli olacak. Öte yandan, bir diğer araştırılan başlık ise olarak öne çıkıyor. Bilindiği gibi, ilgili soru ve cevapları bilgisinin erişime açılmasıyla, öğrenciler alacakları puana yönelik ön tahminde bulunabilecek. Peki, 14-15 Aralık 2019 AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Haberimizden, hakkında bilgi edinebilir, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi soru ve cevaplarının erişime açılıp açılmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.12.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 11:53
AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 14-15 Aralık 2019 AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, 14 ve 15 Aralık 2019 tarihlerinde katıldıkları vize sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 15 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen iki oturumun son bulmasıyla birlikte sona eren vize sınav döneminin ardından öğrenciler için sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı ve sınav sonuçlarının paylaşılacağı tarihleri beklemek ile ilgili süreç başlayacak. Heyecan içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştıran öğrenciler için bir numaralı gündem maddesi " ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki vize sınavlarının açıklandığı tarihten yola çıkılarak yapılan tahmin doğrultusunda AÖF sonuçları açıklanma tarihine ilişkin bilgilere, haberimizden detaylarından ulaşabilirsiniz.

AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Haberimizden detaylarından ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

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AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 14-15 Aralık 2019 AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?
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