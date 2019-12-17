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ATA final sınavları ne zaman yapılacak? burada!

sınavları olarak bildiğimiz ATA öğrencileri final sınavlarını merak ediyor. Sınav için hazırlıklarına devam eden öğrenciler bir yandan da sınav takvimi ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. Vize sınavlarının tamamlanmasının ardından final sınavları konusunun gündeme gelmesi öğrencileri arama motorlarında “?” sorusuna yanıt aramasına sebep oldu. Peki; ? İşte sınav takvimi!

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 09:12
ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav takvimi burada!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları olarak bilinen ATA AÖF final sınavları merak ediliyor. Öğrenciler yıl sonu sınav takvimini araştırırken bir yandan da hazırlıklarını sürdürmekteler. Sınav sonuçlarını kurumun resmi sitesi üzerinden öğrenecek olan öğrenciler için heyecan dorukta. Peki; ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? 2019 – 2020 AÖF sınav takvimine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2019 2020 takvimine göre, ATA AÖF final sınavı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. Sınav tüm sınav merkezlerinde üç (3) oturum halinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler sınav sonuçlarını Atatürk Üniversite'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden öğrenecek.

2019-2020 AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF Güz dönemi ara sınavı: 14-15 Aralık 2019

AÖF Güz dönemi dönem sonu sınavı: 18-19 Ocak 2020

AÖF Bahar dönemi ara sınavı: 18-19 Nisan 2020

AÖF Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 13-14 Haziran 2020

AÖF yaz okulu sınavı: 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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