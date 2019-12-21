AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2019 Anadolu Üniversitesi öğrenci girişi ile AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanıyor. Erişime açılan vize puanları ile ilgili binlerce açık öğretim öğrencisi aldıkları notları öğrenmek üzere araştırmalarına devam ederken 14-15 aralık tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi AÖF vize sonuçları sorgulama ekranını sizler için haberimize ekledik. Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Çomaklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar heyecanla AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamanın ardından AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün son bulacak. Haberimizin devamındaki linke tıklayarak öğrenci girişinizi yapabilir ve vize puanlarınızı öğrenebilirsiniz…