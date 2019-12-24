Akademik kariyer hedefi olan adaylar ALES ne zaman? Sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM'nin 2020 takvimini duyurmasıyla birlikte adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan vatandaşlar sınav günlerini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin takviminde yer alan sınavlara ait sınav takvimi, başvuru tarihleri, geç başvuru günleri ve sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri yer almaktadır. Peki ALES ne zaman? 2020 ÖSYM ile ALES hangi tarihte yapılacak?

ALES NE ZAMAN? ÖSYM

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak.

20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen ya da akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.