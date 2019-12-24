ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu! Atatürk Üniversitesi OBS ile ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Öğrencilerin 1. dönem final sınavlarına katılım sağlayabilmek için , sınav giriş yerlerini belirten giriş belgelerini sorgulamaları gerekiyor. 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde 94 ayrı sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan ATA AÖF güz yarıyılı final sınavına, sınav giriş belgelerinin yanı sıra götürülmesi gereken farklı belgeler de bulunuyor. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini ise OBS otomasyon sisteminden temin edebilecek. İşte Atatürk Üniversitesi OBS ile sınav giriş belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabı…

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

28-29 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan final sınavına ilişkin sınav giriş belgeleri açıklandı. Sınav gününe sayılı zaman kala öğrenciler, sınav giriş belgelerini temin etmesi gerekiyor. Haberimizin detayların OBS ile sınav giriş belgesi sorgulama işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.