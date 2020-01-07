MSÜ sınavına kaç kişi girecek? 2020 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile MSÜ kaç kişi alacak?

Kapatılan harp okullarının yerine kurulan Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için gerçekleştirilen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile ilgili ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuz doğrultusunda, kontenjan durumu ve benzeri detaylar merak ediliyor. Bu bağlamda MSÜ sınav başvurularının başlamasıyla birlikte MSÜ kaç kişi alacak sorusu yoğun olarak araştırılan konular arasında başı çekiyor.

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

2019 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınavına toplam katılan öğrenci sayısı 379 bin 796 olarak açıklanmıştı. Bir önceki yıl uygulanan sınava katılım sayısı ise 293 bin 423 idi. Katılım oranlarının puanları etkileyeceği düşünülse de sınavla ilgili yapılan yorumlar baraj puanlarının farklı yönde değişebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne alınacak öğrenci sayısıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da önceki yıl yapılan alım sayısı üzerinden tahmin yapmak gerekirse 3000-5000 civarında öğrenci alımı gerçekleştirileceği düşünülüyor.

MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Askeri öğrenci adayları T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını gerçekleştirecek.

MSÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.

MSÜ 2020 SINAV BAŞVURU KILAVUZU

MSÜ sınavına başvuruda bulunacak adaylar sınavla ve devamındaki süreçle ilgili detaylara, ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzdan faydalanarak hakim olabilirler.

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