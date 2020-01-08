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başvuruları bugün başlıyor! 2020 ne kadar, nereden ve nasıl yapılır?

başvuruları için geri sayım başladı. Çeşitli amaçlarla yabancı dil puanına ihtiyacı olan adayların yoğun ilgi gösterdiği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı her yıl belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Sınav başvuruları elektronik ortamda kurumun resmi internet adresi üzerinden, yayınlanan sınav takvimine ve belirtilen kılavuza göre yapılırken sürece ilişkin detayları ve sınav ücretini de adaylar merak etmekte. Peki, ne zaman başlıyor? ne kadar? İşte tarafından düzenlenecek olan sınavla ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 8.1.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 09:16
YÖKDİL başvuruları bugün başlıyor! 2020 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nereden ve nasıl yapılır?

Yüksek lisans başta olmak üzere çeşitli amaçlarla yabancı dil puanına ihtiyacı olan adayları yakından ilgilendiren başvuruları için sayılı günler kaldı. tarafından açıklanan ve sürece ilişkin tüm detayları belirten kılavuz adaylar için yol gösterici nitelikte olacak. Sınav ücreti ile beraber başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına dair tüm detayların yayımlandığı YÖKDİL başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2019 ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? 2020 YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM'nin açıkladığı YÖKDİL başvuru sürecine ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinden bulabilir, konu ve sürece ilişkin tüm bilgilere detaylı olarak ulaşabilirsiniz.

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YÖKDİL başvuruları bugün başlıyor! 2020 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nereden ve nasıl yapılır?
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