Öğrencilerden annelerine doğal krem

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Türkiye'deki bir özel okulun ortaokul öğrencileri fen bilimleri dersinde madenin hal değişimi konusunu ilginç bir deneyle işledi. Dersin sonunda tamamen doğal maddelerden oluşan el kremi üretildi. Oğuzkaan Koleji 5'inci sınıf öğrencilerinin okul laboratuvarında yaptıkları krem velilere hediye edildi. Bu tür laboratuvar ortamında yapılan etkinliklerin öğrencilere büyük katkısı olduğunu belirten Fen Bilgisi öğretmeni Şeyma Ayten "Öğrenciler görüyor, dokunuyor ve yaşayarak öğreniyorlar. Bu da kalıcı öğrenmeyi destekliyor" dedi.