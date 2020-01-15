Öğretmen karne görüşleri! Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri burada!

İlk dönemin sonlarını yaşadığımız şu günlerde binlerce öğrenci 15 tatil için gün sayarken ders notları da girilmeye devam ediyor. Bunun haricinde eğitimciler öğrencileri için Öğretmen karne görüşleri araştırmaları yapıyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin gösterdikleri performansın değerlendirilmesi ve öneriler sunması niteliğinde olması gereken bu anlamlı sözleri haberimizin içeriğinde derledik. İşte Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri…

2019-2020 EĞİTİM YILI 1. DÖNEM ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ

Haberimizin devamında yer alan anlamlı ve motive edici sözler ile öğrencilerinizin performanslarına göre değerlendirmelerini gerçekleştirebilirsiniz.

İşte detaylar…