Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak, ikinci ara tatil ne zaman?

17 Ocak Cuma günü okullar kapanacak ve öğrenciler sömestr tatili olarak adlandırılan yarıyıl tatiline başlayacaklar. Bu noktada öğrencilerin merakla araştırdığı bir konu da 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu oluyor. Özellikle 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılı yeniliklerle başlamış ve ara tatil diye adlandırılan ilk ve ikinci dönemin ortasında öğrencilere birer haftalık ara tatiller verilmişti. Ancak yarıyıl tatilinin süresinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Milyonlarca öğrenci ve velileri ise 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizin içerisinden 'İkinci dönem ne zaman başlayacak, ikinci ara tatil ne zaman?' sorularının yanıtlarına ulaşabilir, konuyla ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? (SÖMESTR) YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönemi 20 Ocak 2019 tarihinde sona erecek ve 31 Ocak 2019 tarihinde 2. dönem başlayacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden ikinci döneme başlayacak.