E Okul VBS öğrenci girişi ne zaman kapanıyor? MEB ile E Okul VBS öğretmen not girişi ne zaman sona eriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından hizmete sunulan E Okul VBS giriş sistemi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sömestr 15 tatile az bir zaman kala öğrenciler son haftada öğretmenlerinin verdiği puanları merak ediyorlar. Sözlü ve yazılı sınav sonucunu merak edenler VBS giriş ekranı ile işlemlerini hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Sistem üzerindeki yoğunluk sebebi ile kimi zaman erişim sorunu yaşansa da en merak edilen sorulardan biri olan e-Okul ne zaman kapanacak?

E OKUL VBS ÖĞRETMEN NOT GİRİŞİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Sömestr tatili öncesinde ilk dönem karneleri 17 Ocak 2020 Cuma günü verilecek. Karnelerin basılma süreci düşünüldüğünde, öğretmenlerin not girişinin Çarşamba günü sona ermesi öngörülüyor.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne dönemlerinde öğretmenler tarafından sözlü ve yazılı sınav sonuçları sisteme yazılırken yaşanan yoğunluk, öğrenciler tarafından 'Veli Bilgilendirme Sistemi kapanıyor' şeklinde yorumlanıyor. VBS giriş ekranı, bakım ve onarım zamanları dışında karne döneminde de kesintisiz olarak hizmet vermektedir.