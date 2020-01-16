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E Okul öğrenci girişi ne zaman kapanıyor? ile öğretmen not girişi ne zaman sona eriyor?

E Okul giriş ekranı veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Okullarda sömestr tatili için az bir süre kala giriş ekranı üzerinden sorgulama işlemleri de arttı. Öğretmenlerin verdiği sözlü ve yazılı sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, işlemlerini hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilmek için araştırmalarını sürdürüyorlar. giriş ekranı ile bu işlemlerini hızlıca sürdürmek isteyenler konuya yoğun ilgi göstermeye başladı. Bu bağlamda; ? Öğrenciler karne notlarını öğrenmeye çalışıyor. Peki; e Okul ne zaman kapanacak? VBS öğrenci ve öğretmen girişi ne zaman kadar yapılacak? Son gün ne zaman?

Giriş Tarihi: 16.1.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 08:53
E Okul VBS öğrenci girişi ne zaman kapanıyor? MEB ile E Okul VBS öğretmen not girişi ne zaman sona eriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından hizmete sunulan E Okul VBS giriş sistemi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sömestr 15 tatile az bir zaman kala öğrenciler son haftada öğretmenlerinin verdiği puanları merak ediyorlar. Sözlü ve yazılı sınav sonucunu merak edenler VBS giriş ekranı ile işlemlerini hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Sistem üzerindeki yoğunluk sebebi ile kimi zaman erişim sorunu yaşansa da en merak edilen sorulardan biri olan e-Okul ne zaman kapanacak?

E OKUL VBS ÖĞRETMEN NOT GİRİŞİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Sömestr tatili öncesinde ilk dönem karneleri 17 Ocak 2020 Cuma günü verilecek. Karnelerin basılma süreci düşünüldüğünde, öğretmenlerin not girişinin Çarşamba günü sona ermesi öngörülüyor.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne dönemlerinde öğretmenler tarafından sözlü ve yazılı sınav sonuçları sisteme yazılırken yaşanan yoğunluk, öğrenciler tarafından 'Veli Bilgilendirme Sistemi kapanıyor' şeklinde yorumlanıyor. VBS giriş ekranı, bakım ve onarım zamanları dışında karne döneminde de kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

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