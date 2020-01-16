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Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği ve tarafından düzenlenen , , , , , , MSÜ, TUS ve YÖKDİL ve birçok sınavın tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2019 yılının sonlarına doğru şuan içinde bulunduğumuz yıl yapılması beklenen tüm sınavların tarihleri için 2020 ÖSYM sınav takvimini adayların erişimine açarak resmi sitesi üzerinden duyurdu. En çok katılım sağlanan ve araştırılanlar arasında ise KPSS ve YKS yer alıyor. YKS ile milyonlarca öğrenci yükseköğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım yapılma amacıyla her yıl düzenlenmeye devam ediyor. Peki, 2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS ve YDS sınavı ve başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi ve detaylar…

Giriş Tarihi: 16.1.2020 15:10
ÖSYM sınav takvimi: 2020 YKS, LGS, YDS, ALES, DGS ve KPSS sınavı ve başvuruları ne zaman?

Yeni eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonuna geldiğimiz şu günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2020 sınav takvimine çevrildi. Bilindiği üzere; , , , , gibi sınavların tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve öğrenciler de buna uygun çalışma programlarını kendilerine uygun şekilde hazırlıyor. Peki; 2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS ve sınavı ve başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi!

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2020 erişime açıldı. İnternet üzerinden 2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS ve YDS sınav başvuruları ne zaman sorusu araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamında önümüzdeki sene milyonlarca adayın katılım sağlayacağı sınavların başvuru tarihleri ile beraber detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz…

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ÖSYM sınav takvimi: 2020 YKS, LGS, YDS, ALES, DGS ve KPSS sınavı ve başvuruları ne zaman?
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