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'ndeki maaş krizi hakkında son dakika haberi: Milli Selçuk'tan flaş açıklama

'ye devri dün gerçekleşen 'nde yaşanan maaş krizi ile ilgili Milli Selçuk'tan son dakika açıklaması yapıldı. Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmemesi durumuna yanıt veren Selçuk, "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" sözlerini kullandı. Peki, Doğa Koleji'nde maaşlar ne zaman yatacak? İşte, Bakan Selçuk'un konu hakkında son dakika açıklaması...

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 17.1.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 12:07 ABONE OL
Doğa Koleji'ndeki maaş krizi hakkında son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, dün resmen İTÜ'ye devredilen Doğa Koleji ve yaşanan maaş krizi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Doğa Koleji'nde öğretmen maaşlarının ödenmemesi hakkında gelen soruyu yanıtlayan Ziya Selçuk, "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" açıklamasında bulundu.

DOĞA KOLEJİ'NİN İTÜ'YE DEVRİ DÜN GERÇEKLEŞMİŞTİ

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi'de devir işlemi gerçekleşti, ardından da tescillendi.

Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi. Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı olan Serhat Özeren Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

DOĞA KOLEJİ'NDE NELER YAŞANDI?

Doğa Koleji, bir süredir yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğretmenlerin maaşlarını ödeyemedi. Aylarca maaş alamayan öğretmenler derslere girmeyerek, içinde bulundukları durumu protesto etti. Bir grup öğretmen istifa etti. Bir protesto da eğitimin aksaması nedeniyle velilerden geldi.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin 13 Aralık 2019'da son aşamaya geldiğini ancak detaylı bilgilendirmenin, 14 Aralık 2019'da yapılacağını açıklamıştı.

İTÜ'den 30 Aralık 2019'da yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye'de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji'ni bünyesine alma kararı vermiştir. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın yönettiği süreç, Doğa Koleji'nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji'nin tamamen İTÜ'ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Çocuklarımızın geleceklerini düşünme ve öğretmenlerimizle birlikte kaybettikleri zamanı telafi etme vaktidir. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası'nın katkılarıyla gerçekleşen borç yapılandırması ve devrin gerçekleşeceği yapı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Doğa Koleji'nde son dakika gelişmesi: Son durum netleşti, Doğa Koleji'nin İTÜ'ye satışı resmen tescil edildi

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Doğa Koleji'ndeki maaş krizi hakkında son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama
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