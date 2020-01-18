AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF soruları ve cevapları yayında mı?

18-19 Ocak tarihinde AÖF Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları yurt genelinde yapılıyor. Üniversiteyi açıktan bitirmek zorunda kalanlar sınav sonuçlarıyla birlikte soru ve cevapları merak ediyor. Sınavdan başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçebilecek. Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri öğrencileri, sonuçlarını "aof.anadolu.edu.tr" adresinden e-posta adresi veya TC kimlik numarasını aynı zamanda şifresini girerek sorgulamasını yapabilecek. Geçmiş dönemlere ait sınav sorularının ve cevaplarının yer aldığı eKampüs sistemine giriş sayfasından öğrenebilir. Peki 18-19 Ocak AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru cevapları ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ve sınav soruları ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.