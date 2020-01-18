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final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF soruları ve cevapları yayında mı?

Yüzbinlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınav sonuçları ve soru cevapları için geri sayım başladı. 18- 19 Ocak tarihleri arasında yurt genelinde çeşitli merkezlerde gerçekleştirilen Fakültesi güz dönemi final sonuçları ilgili kurumun resmi sitesinde yayınlanacak. Sabah saat 9.30’da başlayan sınav öğleden sonra saat 14.00’da devam edecek. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi açıktan bitirmek zorunda kalanlar sınavın ardından gözlerini sınav sorularına ve cevaplarına çevirecek. Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınavlar sonrasında adaylar AÖF güz dönemi final sınavı soruları cevapları ve sonuçlarını sorgulamaya başlayacak. Peki ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2020 yayında mı?

Giriş Tarihi: 18.1.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 10:54 ABONE OL
AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF soruları ve cevapları yayında mı?

tarihinde Fakültesi sınavları yurt genelinde yapılıyor. Üniversiteyi açıktan bitirmek zorunda kalanlar sınav sonuçlarıyla birlikte soru ve cevapları merak ediyor. Sınavdan başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçebilecek. Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri öğrencileri, sonuçlarını "aof.anadolu.edu.tr" adresinden e-posta adresi veya TC kimlik numarasını aynı zamanda şifresini girerek sorgulamasını yapabilecek. Geçmiş dönemlere ait sınav sorularının ve cevaplarının yer aldığı eKampüs sistemine giriş sayfasından öğrenebilir. Peki 18-19 Ocak ne zaman açıklanacak? AÖF soru cevapları ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ve sınav soruları ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

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AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF soruları ve cevapları yayında mı?
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