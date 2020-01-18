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Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakan Selçuk, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine karnelerini veren ve çocuklarla sohbet eden Selçuk, Selçuk, "Yarı Yıl Tatiline Hoşgeldin" el rehberini dağıttığı çocuklardan buradaki görevleri yapmalarını istedi. Selçuk şunları söyledi: "Elbette ara tatiller bir nefeslenme ve çocuklarımızın zihinlerinin tazelenmesi ve okulun dışındaki hayatla tanışmaları için bir fırsat. Bu tatili velilerimiz açısından değerlendirmek elbette önemli; ama her şey sadece karne değil, not değil. Çocuğun bütün hayatını özetleyen ve çocuğun bütün özelliklerini gösteren bir araç değil. Çocuklarımızın karneleri üzerinden olumlu ya da olumsuz çok fazla düşünce belirtmemekte yarar var." Tatil zilini çalan Selçuk, daha sonra okul bahçesine fidan dikti. Yarıyıl tatili 20 Ocak ile 31 Ocak arasını kapsıyor. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat günü başlayacak.