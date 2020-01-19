AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 18-19 Ocak 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi Final sınavının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabı merak konusu olurken, doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar AÖF sınav soruları ve cevaplarının da yayınlanmasını bekleniyor. Anadolu Üniversitesi E Kampüs ile sınav soruları ve cevap anahtarını yayınlandığı an görüntüleyebileceksiniz. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF Güz Dönemi Final sınavları geride kaldı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda bilgiler araştırmaya devam ediyor.

İşte AÖF sınav soruları ve sonuçları ile ilgili tüm detaylar;