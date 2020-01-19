MEB açıkladı: 15 tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Sömestr tatili uzatıldı mı ve okullar ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2019-2020 eğitim öğretim döneminin birinci yarısı sona erdi. Karnelerini alarak sömestr tatiline giren öğrenciler, bu süre zarfında gerek dinlenme gerekse eğlenme fırsatını bulacak. Öğrenciler ve aileleri, yarıyıl tatilinin tadını çıkartmaya başlarken okulların ne zaman açılacağını da şimdiden araştırmaya başladı. Zira, aileler de çocuklarıyla yapacakları tatil planlarını okulların açılacağı tarihe göre şekillendiriyor. Özellikle sosyal medyada ortaya atılan '15 tatil uzatıldı' iddiaları da kafalardaki soru işaretlerini arttırdı.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, UZADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim dönemine ilişkin takvimini duyururken 15 tatil bitiş tarihi hakkında da bilgi paylaştı.

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, okulların başlama tarihi ile beraber merak edilen bütün ayrıntılara ulaşabilirsiniz