İÜ AUZEF sınav sonuçları açıklandı iptal olan sorular ile ilgili duyuru geldi!

AUZEF sınav sonuçları geçtiğimiz cuma günü öğrencilerin erişimine açılmıştı. AOS.İstanbul.edu.tr internet adresi aracılığıyla kolayca öğrenilebilen AUZEF final sınav sonuçları, dönemin bitirme sınavı olarak da biliniyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, sınav sonuçları sonrasında soru iptallerine yönelik bir açıklama yayımladı. İşte, AUZEF sınav sonuçları sonrasında yapılan soru iptaline yönelik bazı açıklamalar

AUZEF'TEN İPTAL EDİLEN SORULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

AUZEF sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden 17 Ocak Cuma günü açıklanmıştı. Sınav sonuçları sonrasında gözler, sonraki sınav takvimine çevrilmişti. Diğer taraftan basında soru iptallerine yönelik bazı haberler ortaya çıkmıştı. AUZEF yönetimi, sınav sonuçları sonrasın soru iptaline yönelik önemli bir açıklama yaptı. İşte, o açıklama;

"Bazı basın yayın organlarında, 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Bitirme (Final) sınavlarımızdaki soru iptallerine ilişkin çıkan haberler gerçekleri tamamen çarpıtmaktadır.



Buna göre, 48 programdaki 772 derste sorulan toplam 15.440 sorudan sadece 20 tanesi iptal olmuştur. Bu sayı, oran olarak % 0.13'e tekabül etmektedir.



Bu sayı ve oran, tüm zamanların en düşük soru iptal sayısı ve oranıdır."

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AUZEF sınav sonuçları, 17 Ocak Cuma gününün ilk saatlerinde öğrencilerin erişimine açıldı. Uzaktan üniversite eğitimi alan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren AUZEF sınav sonuçları, aos.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.

AUZEF sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından erişime açıldı. Dönem boyunca gördükleri konulardan sorumlu olan öğrenciler, toplamda 4 oturumdan oluşan sınava dahil oldu. Her dersten 20 soru ve 30 dakika süre ile karşılaşan öğrenciler, sınavın tamamlanmasının ardından AUZEF sınav sonuçları açıklamasına kilitlenmişti.

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

(1) Sınavların değerlendirilmesinde sadece cevap kâğıtlarındaki işaretlemeler dikkate alınır.

(2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Bir ders için Ham Başarı Puanı, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin %40'ı, yarıyıl/yılsonu sınavının ise %60'ı dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Açık öğretim programları sınavlarında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

(5) Uzaktan öğretim programları sınavlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz, her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

(6) Herhangi bir sebeple ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremeyen veya sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından sıfır (0) puan almış kabul edilir ve buna göre ders ham başarı puanı hesaplanır.

(7) Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır, değerlendirmede ara sınav, yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.

BAŞARI NOTLARI NASIL BELİRLENİYOR?

(1) Bitirme/bütünleme sınav notu değerlendirme alt sınırı esasları aşağıda belirtilmiştir:



a) Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.



(2) Ham Başarı Notu (HBN), öğrencilerin yarıyıl/yıliçi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavından aldığı puanın ağırlık katsayısına göre ortalamasının alınması ile hesaplanan puandır.



Fakültemiz programlarında HBN, yarıyıl/yıl içi etkinleri için toplamda %40; yarıyıl/yılsonu sınavı için %60 oranında ağırlık katsayısı kullanılarak hesaplanır.



(3) HBN'si 35'in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına hakkı olduğu hâlde girmeyen ya da devamsızlık sebebi ile giremeyen öğrencilerin notları bağıl değerlendirme sistemindeki hesaplamaya dâhil edilmez. Bunlardan HBN'si 35'in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan FF harf notu alarak kalırlar. HBN'si 100 olan öğrenciler bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilmezler ve doğrudan AA alırlar.



(4) Bağıl değerlendirme sisteminde başarı puanlarının harf notlarına çevrilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilen formül kullanılır.



(5) Bağıl değerlendirme aralıkları, değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı ve bu öğrencilerin puanlarına göre oluşan standart sapma değeri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilir.



(6) Bütünleme sınavındaki HBN ortalaması bitirme sınavındaki HBN ortalamasından küçük veya eşit ise bütünleme sınavındaki harf notlarının aralıkları, bitirme sınavında oluşan aralıklar esas alınarak belirlenir. Diğer durumlarda ise bütünleme sınavının değerlendirmesi bağımsız yapılır.