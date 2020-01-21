İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM ile İcra müdürlüğü ve yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen İcra müdürlüğü sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından belirlenen takvimde yarın itibari ile sonuçların adayların erişimine açılacağı bildirilirken binlerce kişinin araştırmaları zamanın ilerlemesi ile hız kazandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalıştırmak üzere tam 700 kişilik personel alımı yapacağını bildirmişti. Peki, ÖSYM Adalet Bakanlığı icra müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile icra müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların sonuçları belirlenen tarihlerde adayların erişimine açılıyor. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar…