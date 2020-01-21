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sınav sonuçları sorgulama ekranı! ile İcra müdürlüğü ve yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı?

tarafından gerçekleştirilen sınav sonuçları için heyecan dorukta. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama ile sonuç tarihi belirlenmiş ve adaylar ile paylaşılmıştı. Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan 700 kişilik alım için binlerce vatandaş bu sınava katılım sağlamıştı. Peki, Adalet Bakanlığı ne zaman açıklanacak? İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.1.2020 17:14 ABONE OL
İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM ile İcra müdürlüğü ve yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınav sonuçları için geri sayım başladı. tarafından belirlenen takvimde yarın itibari ile sonuçların adayların erişimine açılacağı bildirilirken binlerce kişinin araştırmaları zamanın ilerlemesi ile hız kazandı. bünyesinde çalıştırmak üzere tam 700 kişilik personel alımı yapacağını bildirmişti. Peki, ÖSYM Adalet Bakanlığı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile icra müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların sonuçları belirlenen tarihlerde adayların erişimine açılıyor. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar…

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İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM ile İcra müdürlüğü ve yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı?
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