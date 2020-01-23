ATA AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu! 2020 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF bütünleme sınavları için araştırmalar başladı. Aralık ayının sonunda uygulanan finallerden istedikleri puanları alamayan adaylar derslerden geçebilmek için bütünlemelerde şanslarını deneyecek. Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenen ve öğrencilerine duyurulan bu tarihler için 10 gün öncesinde giriş belgesi adayların erişimine açılıyor. Peki, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu mu? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi bütünleme sınavları 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

ATA AÖF Bahar Dönemi vize sınavları 28-29 Mart 2020 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

ATA AÖF Bahar Dönemi final sınavları 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

ATA AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi ders geçme sisteminin nasıl uygulandığı ile ilgili.

Ders Başarı Notunun Hesaplanmasında:

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir.

b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80'dir.

c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.