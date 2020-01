Valinin okuma seferberliği ilin kaderini değiştirdi

Türkiye'de liseye ve üniversiteye girişlerde son sıralarda bulunan Ardahan artık makus talihini yendi. Göreve başlar başlamaz Ardahan'da bir çalıştay düzenleyen Vali Mustafa Masatlı, "Okuma seferberliğini sadece okullarda değil hayatın her alanında uygulamaya koyduk. Resmi kurumların tümünde okuma köşeleri oluşturduk. Oluşturduğumuz bu kitap köşelerinde gerek kurumlarda görev yapan memur arkadaşların gerekte kurumlara iş ve işlemleri için ziyarete gelen vatandaşlarımızın bekleme zamanlarını en doğru şekilde değerlendirmeyi hedefledik. Bu süreçte Ardahan ilinde ilköğretimden lise düzeyine kadar tüm öğrenci öğretmen ve okullarda görev yapan tüm personel her gün 1 saat kitap okudular. Zaman zaman aileler ve öğrencilerle düzenli kitap okuma saatlerine katılıp teşvik ettik onları. Tüm bu çalışmaların sonunda önemli bir mesafe kaydettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

HER GÜN BİR SAAT KİTAP OKUMA

Ardahan Okuyor Projesi kapsamında Milli Egemenlik Parkı'nda kitap okuma şenliği düzenlediklerine dikkat çeken Vali Masatlı, "Bu şenliği tüm kurum müdürleri, çok sayıda vatandaş katıldı. Valiliğimizin koordinesinde yürütülen proje kapsamında, ilimizdeki 19 bin 200 öğrenci her gün bir saatini kitap okumaya ayırıyor. Bu projedeki temel amacımız öğrencilerimize okuma alışkanlığını yeniden kazandırmak ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve teknoloji bağımlılığının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Gençler ve çocuklarımızın özellikle okuma alışkanlıklarını devam ettirmek istiyoruz. Bunun sürdürülebilir bir şekilde hayatlarının diğer dönemlerine de aktarmalarını hedefliyoruz. Söz konusu proje ile öğrencilerimize çok güzel bir alışkanlık kazandırmış olduk. Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte il de bulunan öğretmen kardeşlerimizle koordinasyonu eksiksiz yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu'nun da önemli katkıları bulunmaktadır" dedi.

ŞEHİT ÖĞRETMENLER UNUTULMADI



Projenin en önemli unsurlarından birinin de 'Şehit Öğretmenimizin Adına 1 Kitap da Sen Ver' sloganı oldu. Okullarda kütüphanesi olmayan 3 okula kütüphane, 11 okula da kitap desteği sağlandığını sözlerine ekleyen Vali Masatlı, "Çok doğru bir yol haritası belirleyerek ilerliyoruz. Özellikle, 'Koçumla Gelişiyorum' , 'Zeka Dünyamı Keşfediyorum' , 'Akıllı Sınıflar' , 'Değerler Eğitimi' , 'Matematikle Büyüyen Ardahan' başlıkları adı altında çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalar sayesinde yürütülen projelerimizle, ilimizde kitap okuma oranında ciddi bir artış gözlenmiş aynı zamanda da eğitsel başarımız yüzde 21 oranında artmıştır. Devlet olarak her zaman gençlerimizin yanındayız, onların her türlü eğitsel ve kişisel gelişimini destekliyor; onların okuyan anlayan, yordayan bir nesil olmaları için okumaya ve sorgulamaya her zaman devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz..."