AÖF sınav sonuçları 2020 ne zaman, bugün açıklanır mı? AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları sorgulama sayfası

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihlerindeki oturumlarla sona erdi. Kendilerini ilgilendiren oturumlara katılım gösteren öğrenciler, o günden bu yana '2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını Google üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günler içerisinde güz dönemi AÖF soru ve cevaplarının erişime açılması da adayların beklentilerini bir hayli arttırdı. Peki, 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sorgulama sayfası ile beraber bütün detayları sizler için derledik.

18-19 OCAK AÖF SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SORGULAMA SAYFASI

Haberimizin detaylarından, AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ve sorgulama işlemlerine ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz.