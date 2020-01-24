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ne zaman, bugün açıklanıyor mu? AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen dönem sonu (final) oturumlarına katılım gösteren öğrenciler, sonuçları bekliyor. Bu doğrultuda, '2020 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde soru ve cevapların erişime açılması da adayları 'AÖF sonuçları bugün açıklanıyor' şeklinde beklentiye soktu. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sonuçları sorgulama hakkındaki detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 13:23 ABONE OL
AÖF sınav sonuçları ne zaman, bugün açıklanıyor mu? AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihindeki oturumlarla sona erdi. Bölümlerini ilgilendiren oturumlara katılım gösteren öğrenciler, o tarihten bu yana '2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günler içerisinde güz dönemi soru ve cevaplarının erişime açılması da adayların AÖF sınavı sonucu konusundaki beklentilerini bugüne yönlendirmelerine neden oldu. Peki, 2020 ne zaman, bugün açıklanıyor mu? Sorgulama sayfası ile beraber bütün merak edilenleri sizler için derledik.

18-19 OCAK AÖF SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SORGULAMA SAYFASI

Haberimizin detaylarından, AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ve sorgulama işlemlerine ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman, bugün açıklanıyor mu? AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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