AÖF sınav sonuçları ne zaman, bugün açıklanıyor mu? AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihindeki oturumlarla sona erdi. Bölümlerini ilgilendiren oturumlara katılım gösteren öğrenciler, o tarihten bu yana '2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günler içerisinde güz dönemi soru ve cevaplarının erişime açılması da adayların AÖF sınavı sonucu konusundaki beklentilerini bugüne yönlendirmelerine neden oldu. Peki, 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman, bugün açıklanıyor mu? Sorgulama sayfası ile beraber bütün merak edilenleri sizler için derledik.

18-19 OCAK AÖF SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SORGULAMA SAYFASI

Haberimizin detaylarından, AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ve sorgulama işlemlerine ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz.