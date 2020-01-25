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Ocak örnek soruları 2020 yayında! Sayısal ve sözel LGS örnek soruları nasıl görüntülenir?

Ocak ayı örnek soruları tarafından yayınlandı. 7 Haziran tarihinde uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavında öğrencilerin çalışmalarında destek olmak amacıyla her ay yayınlanan kitapçıklar öğrenci erişime açıldı. Durum böyle olunca, öğrencilerin yanıtını aradığı '2020 LGS örnek soruları kitapçığı Ocak ayı için tarafından yayınlandı mı?' sorusu da cevabına ulaşmış oldu. MEB, ODSGM sayfası üzerinden PDF hâlinde sözel ve sayısal testlere ilişkin kitapçık erişime açıldı. Haberimizin detaylarından, Ocak ayı LGS örnek soruları kitapçığına ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.1.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 11:57 ABONE OL
Ocak LGS örnek soruları 2020 yayında! Sayısal ve sözel LGS örnek soruları nasıl görüntülenir?

Liselere Geçiş Sınav tarihinin geçtiğimiz ayın sonunda belli olmasının akabinde Ocak ayı örnek sorular kitapçığı da resmen yayınlamış oldu. (), ODSGM üzerinden PDF olarak Ocak ayı LGS örnek soru kitapçığının öğrencilerin erişimine açıldığını bildirildi. Bilindiği gibi, MEB tarafından yayımlanan merkezi sınav benzer soru kitapçıkları ile öğrencilerin sınava yönelik hazırlık süreçlerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor. Peki, LGS örnek soruları nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

2020 LGS ÖRNEK SORULARI OCAK

Tam bu noktada, sınava hazırlanan öğrenciler ve velileri de '2020 Ocak LGS örnek sorular kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir, indirilir?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak örnek kitapçığa ulaşabilirsiniz...

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Ocak LGS örnek soruları 2020 yayında! Sayısal ve sözel LGS örnek soruları nasıl görüntülenir?
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