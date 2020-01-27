MEB açıkladı: Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor, süresi uzadı mı?

Okulların sömestra girmesinin ardından bütün bir dönemin yorgunluğunu dinlenerek ve diğer döneme hazırlanarak geçiren öğrenciler okullar ne zaman açılacak merak ediyor. 17 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler eğitimlerine bir süre ara vermiş oldular. Yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşılabilmesi adına öğrenci ve veliler için "aratatil.meb.gov.tr" sitesi de MEB tarafından hazırlanarak erişime açıldı. Okulların açılması ile ders başı yapacak olan öğretmenler, öğrenciler ve velileri için heyecan dorukta. Ocak ayının sonlarına yaklaşılması ile birlikte arama motorlarında okulların ne zaman açılacağına dair araştırma yapanların sayısı da giderek yoğunlaşıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 tatil ne zaman bitiyor sorusu milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini almaya başladı. Haberimizin devamından MEB 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimine de ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar…