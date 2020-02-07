Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > MSÜ başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 MSÜ başvuru şartları nelerdir?

MSÜ başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 MSÜ başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için binlerce aday resmi sitesi üzerinden MSÜ başvuru işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet vermek isteyen vatandaşların gündeminde yer alan bu konu ile ilgili detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi sitesi üzerinden yapılırken belirlenen sürenin dolmasına günler kala yoğun olarak araştırılan MSÜ sınav başvurusu ÖSYM ile nasıl ve nereden yapılır sorusu ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, 2020 MSÜ sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Sınav ücreti ne kadar? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 7.2.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 11:44 ABONE OL
MSÜ başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 MSÜ başvuru şartları nelerdir?

MSÜ başvuruları nasıl yapılır sorusu sürecin son günlerinde yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci sınavı için adaylar başvurularını yapmaya devam ediyor. Belirlenen tarihler çerçevesinde sona yaklaşılan kayıt dönemi ile ilgili tüm detaylar internet üzerinden yoğun olarak araştırılırken 29 Mart tarihinde düzenlenecek olan sınav için heyecan dorukta. İşlemlerin ise ais sistemine öğrenci girişi ile gerçekleştirildiği biliniyor. Peki, 2020 MSÜ sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? MSÜ başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ve konu ile ilgili tüm detaylar…

MSÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmet vermek isteyenlerin katılım sağlaması gereken 2020 MSÜ sınavı başvuru sürecine ilişkin tüm detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MSÜ başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 MSÜ başvuru şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN