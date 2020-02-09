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Bünyan'da eğitime kar engeli

'nin Bünyan ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği açıklandı.

DHA Eğitim
Giriş Tarihi: 9.2.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 18:32 ABONE OL
Bünyan'da eğitime kar engeli

Bünyan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu kaydedildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

SAMSUN'DA 3 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Samsun'da 3 ilçede okullar pazartesi günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Asarcık, Alaçam ve Yakakent ilçesinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Samsun genelinde engelli ve hamile kamu personelinin de yarın için idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Bünyan'da eğitime kar engeli
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