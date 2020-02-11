AUZEF sınav giriş yerleri 2020 açıklandı! İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

AUZEF sınav giriş belgesi ve yerleri İstanbul Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyurunun ardından öğrencilerin erişimine açıldığı bildirildi. Güz dönemi içerisinde katılım sağladıkları vize ve finallerden istedikleri puanları alamayarak derslerinden geçemeyen öğrenciler bu hafta sonu gerçekleşecek olan bütünleme sınavları için sınav yerleri araştırması yapıyordu. Bütünlemelere günler kala beklenen haber İstanbul Üniversitesi tarafından geldi. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl sorgulanır? AUZEF sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar…

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR? İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI!

İstanbul Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi üzerinden eğitim gören öğrencilerin bu hafta sonu yani 15-16 Şubat tarihleri içerisinde katılım sağlayacağı bütünleme sınavları için temin etmeleri gereken AUZEF sınav giriş belgesi öğrenci erişimine açıldı. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak belge sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz…

İşte detaylar...